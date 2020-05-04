هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2020 09:24 م

مقديشو (رويترز) - قال وزير النقل الصومالي إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا تحطمت في الصومال يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم ستة.

وأحجم الوزير عن التكهن بسبب التحطم لكن وزيرا سابقا للدفاع أبلغ رويترز أن أحد الشهود بالمطار قال له إنها أُسقطت على ما يبدو.

وتتواجد حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة في المنطقة التي تحطمت بها الطائرة لكن القوات الصومالية وقوات إثيوبية تنتشر ببلدة باردال في منطقة باي الجنوبية وبمطارها.

وقال وزير النقل محمد صلاد لرويترز إن ستة أفراد وهم الطيار ومساعده ومهندس الرحلة وطيار متدرب فضلا عن شخصين آخرين يعملان في شركة الطيران كانوا على متن الطائرة مضيفا أنه تم انتشال خمس جثث حتى الآن.

وأضاف الوزير أنه أرسل وحدة للتحقيق مشيرا إلى أنها ستصل يوم الثلاثاء كما رحب بأي مساعدة دولية.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية التي تديرها الحكومة إن الطائرة تابعة لشركة أفريكان إكسبريس للطيران وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوكالة على موقعها الالكتروني إن طائرة تابعة لأفريكان (إكسبريس) للطيران اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت مضيفة أن سبب الحادث لم يتضح بعد.

وقال وزير الدفاع السابق عبد الرشيد عبد الله محمد لرويترز إنه تحدث إلى أحد الشهود بالمطار وأبلغه أن الطائرة أجرت محاولة أولى للهبوط واضطرت لتغيير مسارها مجددا لوجود حيوانات برية بالمطار ثم بدا أنها أصيبت بالنيران في أحد أجنحتها في محاولتها الثانية للهبوط.

وقدم الرجل صورا أظهرت الطائرة وهي مشتعلة وقطعا متناثرة في منطقة صغيرة وقدم قائمة بركابها تضم ستة أسماء. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من الصور أو الأسماء.

وتنشر إثيوبيا جنودا في بيدوة وباردال في إطار مهمة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي. وقال المتحدث باسم الجيش الإثيوبي إنه ليس لديه علم بالتحطم.

ولم يتسن الوصول لحركة الشباب حتى الآن للتعقيب.

(تغطية صحفية عبدي شيخي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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