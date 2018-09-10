مقتل ستة في هجوم لحركة الشباب في العاصمة الصومالية
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من عبدي شيخ وفيصل عمر
مقديشو (رويترز) - اقتحمت سيارة ملغومة يقودها انتحاري مقرا حكوميا في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل ستة في هجوم أعلنت حركة الشباب المسؤولية عنه.
ودمر انفجار ضخم مديرية منطقة هودن في مقديشو وأرسل سحبا كثيفة من الدخان فوق المدينة. ورأى مراسل رويترز خمس جثث وأشلاء شخص سادس.
وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة أمين للإسعاف لرويترز "نقلنا ستة قتلى و16 مصابا. عدد القتلى قد يرتفع".
وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة "دمرنا مكتب المديرية بالكامل. هناك عدد كبير من القتلى والمصابين. سنقدم التفاصيل لاحقا".
ودأبت حركة الشباب على تنفيذ هجمات في مقديشو ومناطق أخرى بالبلاد منذ أن طردها الجيش من العاصمة عام 2011 بدعم من قوات حفظ السلام الأفريقية.
وقال الشاهد حسين عثمان لرويترز إن سيارة رباعية الدفع اقتحمت المبنى. وأضاف "كنت خارج مبنى المديرية... ركضت بعيدا لكني أرى الآن من مسافة أن المكتب دمر تماما".
والأسبوع الماضي دمر انتحاري بسيارة ملغومة مقرا حكوميا آخر في مقديشو.
ويعاني الصومال من العنف وغياب القانون منذ الإطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري عام 1991.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز