هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2019 07:59 م

عدن (رويترز) - قال مسؤول أمني يمني إن ستة مدنيين على الأقل، بينهم أطفال، قتلوا يوم الجمعة في انفجار قنبلة على جانب طريق يعتقد أن تنظيم القاعدة قد زرعها في منطقة بجنوب شرق البلاد.

وأصيب ستة آخرون على الأقل في الانفجار وهو ثاني هجوم خلال أقل من أسبوع بقرية القطن في محافظة حضرموت.

واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الحرب بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية لتعزيز وجوده في اليمن.

وينشط التنظيم في عدة محافظات بالجنوب والشرق منها أبين وشبوة والبيضاء.

(تغطية صحفية محمد مخشف - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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