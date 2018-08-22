مقتل ستة مقاتلين سنة في هجوم انتحاري بشمال العراق
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تكريت (العراق) (رويترز) - قالت الشرطة العراقية إن هجوما انتحاريا استهدف منزل نائب سابق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة من قوات عشائرية وإصابة سبعة آخرين.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم الدولة الإسلامية ينشط في تلك المنطقة.
وقال العقيد خليل الصحن مدير شرطة الشرقاط لرويترز إن هجوما انتحاريا بحزام ناسف استهدف منزل النائب السابق عدنان الغنام في قرية أسديرة بقضاء الشرقاط شمال تكريت.
وقال إن الهجوم "أسفر عن مقتل ستة وإصابة سبعة من سرية مرابطة تابعة للحشد العشائري لواء 51" وهم مقاتلون سنة يدعمون الحكومة في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وانتزعت قوات الأمن العراقية المدعومة من الولايات المتحدة ومقاتلين عشائريين السيطرة على الشرقاط من قبضة التنظيم في 2016.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز