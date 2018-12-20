مقتل شخصين في احتجاجات شارك فيها الآلاف ضد ارتفاع الأسعار بالسودان

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 07:50 م

نيران أشعلها محتجون في عطبرة بالسودان خلال احتجاجات يوم الخميس. تصوير: الطيب صديق - رويترز. محظور إعادة بيع الصورة أو وضعها في أرشيف.

من خالد عبد العزيز

الخرطوم (رويترز) - قال مسؤولون وشهود إن شخصين على الأقل قتلا في شرق السودان مع خروج آلاف من المواطنين إلى الشوارع في أنحاء البلاد يوم الخميس للاحتجاج على ارتفاع الأسعار مشيرين إلى أن بعض المحتجين دعوا إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقال مبارك النور النائب المستقل بالبرلمان عن مدينة القضارف إن طالبا ومحتجا آخر توفيا خلال احتجاجات شابتها أعمال عنف في المدينة. وفي وقت لاحق، أطلقت الشرطة في الخرطوم الغاز المسيل للدموع على نحو 500 شخص ردد بعضهم هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام".

وفي مدينة دنقلا إلى الشمال، قال شهود إن محتجين أضرموا النار في مكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير. وفي عطبرة إلى الشمال الشرقي، خرج محتجون ملثمون للاحتجاج لليوم الثاني وهم يرددون "حرية" وفقا لمقطع فيديو. وأضرمت النيران أيضا في إطارات السيارات.

ولم يرد تعليق من الحكومة حتى الآن.

وتعد المظاهرات من بين أسوأ احتجاجات يشهدها السودان منذ عام 2013 حين خرجت حشود للشوارع للاحتجاج على تقليص الدعم الحكومي والمطالبة بحكومة جديدة، وهو إجراء نادر في بلد يهيمن عليه الجيش وقوات الأمن.

وتفاقم الغضب الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم وغيرهما من المصاعب خاصة مضاعفة تكلفة الخبز هذا العام ووضع حدود للسحب من البنوك.

وتضرر اقتصاد السودان بشدة عند انفصال الجنوب في عام 2011 وهو ما أدى إلى فقدانه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي الذي يعد مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي.

ورفعت الولايات المتحدة في العام الماضي عقوبات تجارية كانت مفروضة على السودان منذ 20 عاما. لكن المستثمرين يحجمون عن دخول السودان الذي لا يزال مدرجا لدى واشنطن كبلد راع للإرهاب ورئيسها مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهم بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور. وينفي البشير التهم.

ووقعت أعمال العنف الأخيرة في عطبرة يوم الأربعاء حيث أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ بعدما أضرم محتجون النار في مقر الحزب الحاكم هناك.

وقال متظاهر (36 عاما) لرويترز يوم الخميس طالبا عدم نشر اسمه "خرجت للتظاهر لأن الحياة توقفت في عطبرة".

وأضاف الرجل الذي شارك في مظاهرة يوم الأربعاء أنه لم يتمكن من شراء الخبز منذ أربعة أيام لأنه لم يعد متوفرا في المتاجر.

وتابع قائلا "الأسعار ارتفعت... ولم أستطع سحب مرتبي لشهر نوفمبر... لأزمة السيولة. هذه أوضاع صعبة ولا يمكن أن نعيش معها والحكومة لا تهتم بنا".

ويسجل التضخم في السودان أحد أعلى المعدلات في العالم عند 69 بالمئة.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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