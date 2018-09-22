مقتل شخص في انفجار سيارتين ملغومتين بالعاصمة الصومالية
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رجال إطفاء يحاولون إطفاء النيران في سيارة تحترق بعد انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو يوم السبت. تصوير فيصل عمر - رويترز.(reuters_tickers)
مقديشو (رويترز) - قُتل شخص واحد وأصيب آخر في انفجار سيارتين ملغومتين في قلب العاصمة الصومالية مقديشو يوم السبت أعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة مسؤوليتها عنهما.
وانفجرت السيارتان في واقعتين منفصلتين قرب طريق رئيسي في وسط المدينة. وكثيرا ما تنفذ حركة الشباب مثل هذه الهجمات في مقديشو وغيرها من أنحاء البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وقال ضابط الشرطة محمد حسين "أصيب شخصان في حادثي انفجار السيارتين وتوفي أحدهما متأثرا بجراحه".
وقالت حركة الشباب لرويترز إنها لغمت السيارتين لاستهداف أحد مسؤولي الشرطة لكنه نجا.
وقال أحمد نور وهو ضابط شرطة آخر لرويترز إن إحدى السيارتين كانت متوقفة ولا يوجد أحد داخلها بينما انفجرت الثانية أثناء سيرها وبداخلها شخصان مما أسفر عن إصابتهما. وأحد المصابين لقي حتفه لاحقا.
وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل يوم الجمعة في هجمات متفرقة في مقديشو من بينهم طالبة جامعية قتلها مسلحان داخل فصل دراسي بالرصاص.
وتقاتل حركة الشباب من أجل الإطاحة بالحكومة الصومالية المركزية المدعومة من الأمم المتحدة وفرض حكمها القائم على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
كما تسعى الحركة لطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) من البلاد.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز