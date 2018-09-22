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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 سبتمبر, 2018 10:14 م 22 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:14

رجال إطفاء يحاولون إطفاء النيران في سيارة تحترق بعد انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو يوم السبت. تصوير فيصل عمر - رويترز. (reuters_tickers)