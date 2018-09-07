مقتل شخص وإصابة 11 في احتجاجات بالبصرة في العراق
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محتجون في مدينة البصرة العراقية يوم الجمعة. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قالت مصادر أمنية وطبية محلية إن محتجا قتل وأصيب 11 في مظاهرات بالبصرة ثاني كبرى مدن العراق يوم الجمعة.
وقُتل 11 محتجا وأصيب العشرات معظمهم في اشتباكات مع قوات الأمن منذ يوم الاثنين في البصرة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز