مقتل شرطيين في هجوم انتحاري قرب كركوك بالعراق
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كركوك (العراق) (رويترز) - قالت مصادر بالشرطة العراقية إن شرطيين على الأقل قتلا وأصيب ثلاثة بجروح يوم الخميس في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف نقطة تفتيش قرب مدينة كركوك بشمال العراق.
وذكرت الشرطة أن الهجوم وقع في ناحية العباسي على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب غربي مدينة كركوك.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
ولقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم يوم الأربعاء في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف نقطة تفتيش أمنية بغرب العراق. وكان بين قتلى الهجوم الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه ثلاثة مدنيين.
ويرجح مسؤولو الأمن العراقيون أن تزداد وتيرة هجمات الدولة الإسلامية بعد انهيار دولة الخلافة التي أعلنتها قبل سنوات وطرد مقاتليها من مناطق واسعة بغرب وشمال البلاد.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز