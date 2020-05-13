هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2020 08:20 ص

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إن صبيا يبلغ من العمر 15 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل بالضفة الغربية وإن أربعة آخرين أصيبوا بجروح.

وأضافت الوزارة في بيانها "استشهاد الطفل زيد فضل قيسية 15 عاما برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن من بين المصابين هناك إصابة في الصدر وأخرى في البطن والبقية في الأطراف السفلية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "اندلعت الليلة الماضية أعمال شغب عنيفة خلال اعتقال مطلوبين في مخيم الفوار قرب الخليل حيث ألقى مخربون زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ضد القوات... القوات ردت باستخدام وسائل تفريق المظاهرات وبرصاص حي".

وأضاف في تغريدة على تويتر "نتيجة أعمال الشغب، أصيب جندي بجروح طفيفة كما وردت تقارير عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر".

وشارك المئات في تشييع جثمان الصبي.

وقال سكان من مخيم الفوار إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم الواقع جنوب مدينة الخليل في ساعة مبكرة يوم الأربعاء وحدثت مواجهات مع شبان المخيم.

(تغطية صحفية علي صوافطة من رام الله للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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