هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2020 09:28 م

القاهرة (رويترز) - قال التلفزيون المصري إن ضابط شرطة قُتل يوم الثلاثاء وأصيب ثلاثة من رجال الأمن في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين يشتبه في كونهم متشددين في حي الأميرية بشمال شرق القاهرة.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن النائب أمر بإجراء تحقيق عاجل "في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية، وقد انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع".

وبثت محطتا تلفزيون محليتان لقطات حية لتبادل إطلاق النار في الأميرية.

وقالت المحطتان ومصدران أمنيان، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن المسلحين قُتلوا.

وقال أحد المصدرين "التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية".

وأضاف أنه تم العثور على متفجرات وأسلحة بحوزة المشتبه بهم.

وخلال المواجهة الأمنية في منطقة الأميرية دعت قوات الأمن دعت السكان عبر مكبرات الصوت إلى البقاء داخل البيوت والابتعاد عن النوافذ.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية، ولم يتوفر المزيد من المعلومات حتى الآن.

(تغطية صحفية عمر فهمي ونادين عوض الله وأحمد محمد حسن وهيثم أحمد- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك