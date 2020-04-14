هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2020 12:52 ص

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن ضابط شرطة وسبعة مسلحين يشتبه في كونهم متشددين قتلوا يوم الثلاثاء في تبادل لإطلاق النار.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة آخرين من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن تبادل إطلاق النار وقع في حي الأميرية بشمال شرق القاهرة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنها تلقت معلومات "عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية و4 سلاح خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة".

أضاف البيان أن "التعامل أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة".

وبثت محطتا تلفزيون محليتان لقطات حية لتبادل إطلاق النار في الأميرية ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة اللقطات.

وخلال المواجهة الأمنية في منطقة الأميرية دعت قوات الأمن السكان عبر مكبرات الصوت إلى البقاء داخل البيوت والابتعاد عن النوافذ.

وقال مكتب النائب العام إنه أرسل فريقا من المحققين إلى موقع الهجوم.

وتخوض مصر قتالا ضد متشددين إسلاميين في شمال سيناء منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.

(تغطية صحفية عمر فهمي ونادين عوض الله وأحمد محمد حسن وهيثم أحمد- إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)

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