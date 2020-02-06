هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 01:01 م

من دان وليامز

القدس (رويترز) - قال السلطات إن سيارة صدمت مجموعة من الجنود الإسرائيليين في وقت مبكر من صباح يوم الخميس في هجوم يشتبه أن منفذه فلسطيني، وفي حادث منفصل قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بالرصاص خلال مواجهات بالضفة الغربية المحتلة.

واشتعل التوتر الفلسطيني مجددا بفعل الغضب المتعلق بخطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي رحبت بها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون عند إعلانها في الأسبوع الماضي.

ووقع حادث الدهس في شارع ديفيد ريمز القريب من الأحياء العربية في القدس الشرقية. كما يوجد مسرح ومطاعم وحانات تعمل لوقت متأخر من الليل في هذا الشارع.

وقالت متحدثة عسكرية إن 12 جنديا أصيبوا أثناء تجولهم في المدينة حيث جاؤوا لتأدية اليمين بعد حصولهم على التدريبات الأساسية.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن 14 شخصا أصيبوا أحدهم نُقل إلى المستشفى فيما أصيب سبعة بجروح طفيفة وشخص بجروح متوسطة.

وقال متحدث باسم الشرطة "يجري التحقيق في الحادث باعتباره هجوما ارهابيا". ولا يزال قائد السيارة طليقا.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان "إنها مسألة وقت، وليس الكثير من الوقت، حتى نمسك بالمهاجم. لن يهزمنا الإرهاب سوف ننتصر".

وقال فلسطينيون في مدينة جنين بالضفة الغربية إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما قتل برصاص القوات الإسرائيلية بينما كان يرشقهم بالحجارة.

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن القوات ذهبت إلى جنين لهدم منزل فلسطيني ضالع في مقتل مستوطن يهودي عام 2018. وقال المتحدث إن القوات فتحت النار على فلسطينيين أطلقوا النار صوبها ورشقوها بالقنابل الحارقة في جنين.

وقال مسعفون فلسطينيون إن شرطيا فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة بنيران إسرائيلية في هذه الواقعة. ولم يعلق الجيش حتى الآن على هذا النبأ.

وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص يوم الأربعاء فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما في الضفة الغربية قالت إنه رشقها بقنبلة حارقة أثناء احتجاجات شابها العنف على خطة ترامب للسلام. وكان أول من يقتل منذ الإعلان عن خطة ترامب للسلام.

واستمر العنف لعدة أيام على حدود قطاع غزة. وأطلق فلسطينيون قذائف هاون وصواريخ ومتفجرات على إسرائيل مما أثار الذعر لكنه لم يسفر عن أي إصابات خطيرة. ونفذت إسرائيل ضربات جوية خلال الليل على مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وأشادت حماس بالاشتباكات في الضفة الغربية والهجوم في القدس.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة على تويتر "الفعل المقاوم الممتد على طول الضفة الغربية، والاشتباكات بين جماهير شعبنا من أقصى جنوب الضفة إلى شمالها، والفعل المقاوم في قلب القدس المحتلة، هو رد شعبنا العملي على إعلان صفقة ترامب التصفوية".

ويقول الفلسطينيون، الذين يقاطعون إدارة ترامب منذ وقت طويل متهمين إياها بالتحيز لإسرائيل، إن خطة السلام لا تحقق أيا من مطالبهم المتعلقة بالأرض ولا غيرها من الحقوق. وترى واشنطن أن الكثير من هذه المطالب غير واقعي.

ويؤيد الإسرائيليون خطة ترامب، التي تمنحهم الكثير مما سعوا له منذ عقود بما في ذلك السيادة على جميع الأراضي المحتلة تقريبا التي يبنون عليها المستوطنات.

(شارك في التغطية علي صوافطة ونضال المغربي ومايان لوبل- إعداد مروة سلام - تحرير سها جادو)

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