هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 01:29 م

نابلس (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إن فلسطينيا قتل برصاص مستوطن إسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار حدث بعد أن حاول الفلسطيني تنفيذ عملية طعن.

وذكرت وزارة الصحة في بيان "استشهاد مواطن عقب إطلاق النار عليه قرب نابلس، وإصابة آخر بجروح متوسطة بالرصاص الحي، تم نقله لمستشفى رفيديا الحكومي، وحالته مستقرة".

وقال مستوطن بالضفة الغربية لراديو إسرائيل إنه كان يقود سيارته ببطء عبر تقاطع طرق بصحبة ابنته عندما اندفع فلسطيني نحو السيارة.

وأضاف المستوطن الذي يدعى يهوشوا شيرمان "اندفع نحوي بسكين وحاول فتح الأبواب. سحبت مسدسي... وأنزلت النافذة وأطلقت النار عليه من داخل السيارة".

وقال إن قائد سيارة أخرى أطلق النار أيضا على الفلسطيني وأصابه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أطلق مدني النار على إرهابي وتم تحييده بعد أن حاول تنفيذ عملية طعن".

لكن مصدرا أمنيا فلسطينيا قال إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الفلسطيني كان يحاول عبور الشارع.

كما رفض غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس رواية الجيش الإسرائيلي وقال "الشاب كان يحاول عبور الشارع إلى الجهة الأخرى".

وأضاف دغلس في اتصال هاتفي مع رويترز "نطالب بفتح تحقيق وعرض ما صورته الكاميرات الموجودة في الشارع. جيش الاحتلال لديه كاميرات على هذا الشارع تصور كل شيء".

ويستخدم المستوطنون شارعا رئيسيا يربط بين مدن الضفة الغربية ويمر من بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس للوصول إلى المستوطنات التي يقيمون فيها.

(شارك في التغطية علي صوافطة من رام الله - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك