هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 10:21 ص

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن فلسطينيا قتل برصاص مستوطن إسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس.

وقالت وزارة الصحة في بيان "استشهاد مواطن عقب إطلاق النار عليه قرب نابلس، وإصابة آخر بجروح متوسطة بالرصاص الحي، تم نقله لمستشفى رفيديا الحكومي، وحالته مستقرة".

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر "قبل قليل أحبطت محاولة لتنفيذ عملية طعن قرب معبر حوارة. لقد تم تحييد المخرب بعد أن أطلق مواطن النار عليه بعد أن حاول ارتكاب عملية طعن في المنطقة دون وقوع إصابات".

ورفض غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس رواية الجيش الإسرائيلي وقال "الشاب كان يحاول عبور الشارع إلى الجهة الأخرى".

وأضاف دغلس في اتصال هاتفي مع رويترز "نطالب بفتح تحقيق وعرض ما صورته الكاميرات الموجودة في الشارع. جيش الاحتلال لديه كاميرات على هذا الشارع تصور كل شيء".

ويستخدم المستوطنون شارعا رئيسيا يربط بين مدن الضفة الغربية ويمر من بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس للوصول إلى المستوطنات التي يقيمون فيها.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير أمل أبو السعود)

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