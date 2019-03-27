هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2019 03:51 م

جندي إسرائيلي يلقي قنبلة غاز مسيلة للدموع خلال اشتباكات مع محتجين فلسطينيين في الضفة الغربية يوم الأربعاء. تصوير: محمد تركمان - رويترز

بيرزيت (الضفة الغربية) (رويترز) - ألقى نحو 150 طالبا فلسطينيا قنابل حارقة وحجارة على جنود إسرائيليين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء، وذلك بعد مداهمة قوات إسرائيلية لجامعتهم.

وقال مسؤول بخدمة للإسعاف إن القوات الإسرائيلية قتلت يوم الأربعاء أيضا فلسطينيا عمره 17 عاما بالرصاص أثناء اشتباكات مع محتجين رشقوا القوات بالحجارة في مخيم الدهيشة للاجئين القريب من بيت لحم في الضفة الغربية.

وأوضح المسؤول أن القتيل كان متطوعا يرتدي زي المسعفين. ولم يصدر حتى الآن تعليق من الجيش الإسرائيلي.

ووقعت أحداث العنف بعد اشتباكات على مدى يومين بين القوات الإسرائيلية وناشطين فلسطينيين على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال مسعفون إن ثلاثة محتجين أصيبوا بالرصاص المطاطي كما عولج آخران من آثار استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات الجامعة. ولم ترد تقارير عن وقوع مصابين من الجانب الإسرائيلي.

واندلع هذا الاحتجاج بعدما داهمت القوات الإسرائيلية جامعة بيرزيت ليل الثلاثاء واعتقلت ثلاثة طلاب.

وقال ناشطون من أنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الجامعة إن الثلاثة ينتمون للحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل ليل الثلاثاء 11 فلسطينيا في الضفة الغربية يشتبه بقيامهم بما وصفها أنشطة إرهابية، لكنه لم يذكر تفاصيل.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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