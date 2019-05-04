هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 11:59 ص

نظام القبة الحديدية يتصدى لصواريخ أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل يوم السبت. تصوير: عمير كوهين - رويترز

من نضال مغربي ومايان لوبيل

القدس/ غزة (رويترز) - أطلق ناشطون فلسطينيون عشرات الصواريخ على إسرائيل يوم السبت فيما أدت ضربة جوية إسرائيلية إلى مقتل فلسطيني مع تصاعد العنف عبر الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة لليوم الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل شنت ضربات جوية على القطاع وقصفته بالدبابات بعدما أطلق الناشطون ما يزيد على 90 صاروخا باتجاه مدن وقرى إسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الفلسطيني القتيل بلغ من العمر 22 عاما. ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان ناشطا أو مدنيا.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا مع مدراء الأمن يوم السبت لبحث الموقف.

وقُتل ناشطان من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع يوم الجمعة في ضربة جوية إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الضربة كانت ردا على إطلاق نار من جنوب غزة أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين قرب الحدود.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن فلسطينيين اثنين من حماس، كانا أصيبا برصاص القوات الإسرائيلية يوم الجمعة أثناء مشاركتهما في الاحتجاجات الأسبوعية على امتداد الحدود بين إسرائيل والقطاع، توفيا متأثرين بإصابتهما. وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 5200 فلسطيني احتشدوا على امتداد الحدود. ولم يصدر عن الجيش أي تعليق آخر حتى الآن.

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حماس في بيان يوم السبت "المقاومة ستبقى حاضرة للرد على جرائم الاحتلال، ولن تسمح له باستباحة دماء شعبنا". ولم يذكر القانوع بوضوح ما إذا كانت حماس أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وأعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن شن هجوم بإطلاق عدة صواريخ على مدينة عسقلان الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ضرباته الجوية وقصفه بالدبابات استهدف قاذفات للصواريخ ومواقع لحماس.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن أربعة فلسطينيين أصيبوا جراء إحدى الضربات الجوية الإسرائيلية. ولم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى أو مصابين إسرائيليين إذ هرع السكان إلى الملاجئ بعد سماع دوي صفارات الإنذار.

وقالت وزارة التعليم الفلسطينية إنها أخلت مدارس في المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي.

ويأتي تصاعد العنف قبل أيام من بدء شهر رمضان واحتفال الإسرائيليين بذكرى يوم الاستقلال.

وينسب الفضل لوسطاء مصريين في وقف إطلاق النار بعد أن تصاعدت حدة القتال عقب هجوم صاروخي لحماس شمالي تل أبيب في مارس آذار. ويعمل الوسطاء المصريون للحيلولة دون حدوث تصعيد جديد.

وقالت حماس في بيان يوم الخميس إن يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن جهود الحفاظ على الهدوء على الحدود وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة التي تضرر اقتصاده بشدة بفعل سنوات الحصار علاوة على تخفيض المساعدات الأجنبية. ويقول البنك الدولي إن نسبة البطالة في القطاع تبلغ 52 في المئة فيما يزداد الفقر.

وتقول إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع وصول الأسلحة لحماس التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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