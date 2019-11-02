هذا المحتوى تم نشره يوم 02 نوفمبر, 2019 11:26 ص

غزة/القدس (رويترز) - قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن نشطاء فلسطينيين أطلقوا وابلا من الصواريخ على إسرائيل وإن الجيش الإسرائيلي رد بشن موجة من الضربات الجوية قبل الفجر في غزة مما أدى إلى مقتل شخص يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة بعد أن أطلق فلسطينيون عشرة صواريخ على إسرائيل في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وتم اعتراض ثمانية من هذه الصواريخ. وقالت الشرطة إن مقذوفا أصاب منزلا في بلدة قرب الحدود مما أدى إلى حدوث أضرار ولكن دون إصابة أحد.

وفي جنوب غزة، قال مسؤولون طبيون ومحليون إن القصف أصاب مبنى صغيرا مما أدى إلى مقتل فلسطيني يدعى أحمد محمد الشحري (27 عاما) وإصابة اثنين.

ولم تعلن أي جهة مسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس المسؤولة في نهاية الأمر عن الهجوم.

(تغطية صحفية نضال المغربي ومعان لوبيل -إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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