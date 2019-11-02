هذا المحتوى تم نشره يوم 02 نوفمبر, 2019 06:44 ص

غزة/القدس (رويترز) - قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن نشطين فلسطينيين أطلقوا وابلا من الصواريخ على إسرائيل وإن الجيش الإسرائيلي رد بشن موجة من الغارات الجوية قبل الفجر في غزة مما أدى إلى سقوط قتيل يوم السبت.

وقال مسؤولو الصحة بغزة إن الشاب البالغ من العمر 27 عاما كان ضمن ثلاثة رجال أصيبوا في غارة جوية على معسكر تدريب للنشطين وإنه توفي بالمستشفى. ولم يعرف على الفور ما إذا كان مدنيا أم مسلحا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطينيين أطلقوا عشرة صواريخ من غزة إلى إسرائيل في ساعة متأخرة من مساء الجمعة تم اعتراض ثمانية منها. وقالت الشرطة إن مقذوفا أصاب منزلا في بلدة قرب الحدود مما أدى إلى حدوث أضرار ولكن دون إصابة أحد.

وقال الجيش إنه ردا على ذلك استهدفت سلسلة ضربات إسرائيلية مواقع تابعة لحركة حماس التي تحكم غزة.

ولم تعلن أي جهة مسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس المسؤولة في نهاية الأمر عن الهجوم.

(تغطية صحفية نضال المغربي ومعان لوبيل -إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك