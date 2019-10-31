هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 02:42 م

بغداد (رويترز) - قتلت قوات الأمن العراقية متظاهرا وأصابت أكثر من 50 آخرين يوم الخميس مع استئناف عشرات الآلاف الاحتجاجات الحاشدة للمطالبة بإنهاء نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي الذي يرون أنه السبب في الفساد المستشري والمصاعب الاقتصادية.

وقُتل أكثر من 250 شخصا في اشتباكات مع قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر تشرين الأول التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

ولقي المتظاهر حتفه في العاصمة بغداد في وقت مبكر من صباح يوم الخميس عندما أطلقت قوات الأمن عبوة غاز مسيل للدموع على صدره ليصبح أحدث من ماتوا جراء إصابات تتعلق بعبوات الغاز المسيل للدموع.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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