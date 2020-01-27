هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يناير, 2020 12:07 م

بغداد (رويترز) - قتل مسلحون مجهولون اثنين من المحتجين بالرصاص في مدينة الناصرية بجنوب العراق بعدما بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المظاهرات المستمرة منذ أشهر ضد النخبة الحاكمة المدعومة من إيران بشكل كبير.

وقالت الشرطة ومصدر طبي إن 75 محتجا على الأقل أصيبوا معظمهم بالرصاص الحي في اشتباكات وقعت في الناصرية مساء الأحد حينما حاولت قوات الأمن إبعادهم عن جسور في المدينة.

وقال مراسلون لرويترز إن الاشتباكات استؤنفت صباح يوم الاثنين حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وقال مسؤولون أمنيون إن المحتجين قتلا في الناصرية في ساعة متأخرة من مساء الأحد على أيدي مسلحين مجهولين في أربع شاحنات صغيرة هاجموا مخيم الاحتجاج الرئيسي وأشعلوا النار في خيام المتظاهرين قبل أن يلوذوا بالفرار.

واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد في الأول من أكتوبر تشرين الأول، وسرعان ما تحولت إلى العنف. وقتلت قوات الأمن ومسلحون مجهولون متظاهرين بالرصاص. وقُتل حوالي 500 شخص في الاضطرابات.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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