مقتل محتجين اثنين وإصابة 11 في اشتباكات مع قوات الأمن في البصرة بالعراق
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
محتجون اثناء جنازة رجل قتل في اشتباكات مع قوات الأمن في البصرة بجنوب العراق. تصوير: عصام السوداني -رويترز(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قالت مصادر بالأمن المحلي ووزارة الصحة إن اثنين من المحتجين قتلا وأصيب 11 آخرون يوم الثلاثاء خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة البصرة بجنوب العراق.
واقتحم محتجون أحد المباني الحكومية حيث كانوا يتظاهرون وأضرموا فيه النار.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز