مقتل محتج وإصابة 14 في احتجاجات عنيفة بالبصرة مع إعادة فرض حظر التجول
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مبنى يحترق في البصرة خلال احتجاجات عنيفة يوم الخميس. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - ذكرت مصادر صحية وأمنية أن محتجا قُتل وأصيب 14 في احتجاجات عنيفة بمدينة البصرة النفطية في العراق يوم الخميس.
وقالت المصادر إن عشرة من أفراد قوات الأمن أصيبوا أيضا.
وأعلنت قيادة عمليات البصرة أنه سيعاد فرض حظر التجول حتى إشعار آخر على أن يسري ذلك على الفور.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز