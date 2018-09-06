مقتل محتج وإصابة 25 في اشتباكات مع قوات الأمن في البصرة بالعراق
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محتجون عراقيون يتجمعون خلال احتجاج في البصرة يوم الأربعاء. تصوير: علاء المرجاني - رويترز(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قالت مصادر صحية وأمنية عراقية إن محتجا لاقى حتفه بينما أصيب 25 آخرون خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن مساء الأربعاء في مدينة البصرة النفطية بجنوب العراق.
وأغلق محتجون مدخل ميناء أم القصر للبضائع وأضرموا النيران في مبنى المحافظة الرئيسي حيث كانوا يتظاهرون لليوم الثالث.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز