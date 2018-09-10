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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 12:30 م 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:30

عربات إسعاف وسيارات أمن متوقفة بالقرب من مقر مؤسسة النفط الوطنية الليبية في طرابلس يوم الاثنين. تصوير: هاني عمارة - رويترز (reuters_tickers)