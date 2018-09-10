مقتل موظفين ومسلحين في الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط
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عربات إسعاف وسيارات أمن متوقفة بالقرب من مقر مؤسسة النفط الوطنية الليبية في طرابلس يوم الاثنين. تصوير: هاني عمارة - رويترز(reuters_tickers)
طرابلس (رويترز) - قال مسؤول أمني إن اثنين من موظفي المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا واثنين من المسلحين قتلوا في الهجوم على مقر المؤسسة في طرابلس يوم الاثنين.
ونشرت قوات على صلة بالحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها صورا لساق قالت إنها لأحد المسلحين بعد أن فجر نفسه.
وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم قوة الردع الخاصة التي طوقت مقر المؤسسة إن عدد القتلى حتى الآن هو اثنان من موظفي المؤسسة الوطنية للنفط واثنان من المهاجمين.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز