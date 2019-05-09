هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2019 08:41 م

بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي يوم الخميس إن انتحاريا قتل وأصاب عددا من المدنيين في سوق ببغداد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا. ولم يتسن لرويترز التحقق من عدد القتلى على نحو مستقل.

وقع هجوم مساء الخميس بعد أيام من بداية شهر رمضان.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان إن قوات الأمن حاصرت الانتحاري قبل أن يفجر حزاما ناسفا.

وأضافت "عدد من الشهداء والجرحى سقطوا إثر تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف في أسواق منطقة جميلة في قاطع مدينة الصدر".

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلن العراق النصر على الدولة الإسلامية في 2017، بعد ثلاث سنوات من استيلاء التنظيم المتشدد على مساحات شاسعة من أراضي البلاد. وغير مقاتلوه منذ ذلك الحين أساليبهم ليركزوا على هجمات حرب العصابات.

(اعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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