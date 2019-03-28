هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 01:25 م

مقديشو (رويترز) - قالت خدمات الإسعاف في الصومال إن 11 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار سيارة ملغومة يوم الخميس قرب فندق ومطاعم في منطقة مزدحمة بالعاصمة مقديشو استهدفها متشددون من قبل.

وتسبب الانفجار الضخم الذي وقع على طريق مزدحم في تصاعد سحابة ضخمة من الدخان وتدمير مطعمين وبعض السيارات التي كانت متوقفة في المنطقة.

وقال شاهد من رويترز في الموقع إنه أحصى ست جثث.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة أمين للإسعاف "حتى الآن نقلنا 11 قتيلا و16 مصابا. عدد القتلى قد يرتفع".

وذكرت الشرطة من قبل أن عدد القتلى ثمانية.

وقال رائد الشرطة محمد حسين لرويترز "أسفر الانفجار عن تدمير مطعم ومقتل العديد ممن كانوا داخل المطعم وخارجه. عدد القتلى قد يرتفع".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وكانت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة استهدفت نفس الفندق في السابق والذي يقع على طريق مكة المكرمة المزدحم.

وكان 15 شخصا قُتلوا يوم السبت في انفجارين وتبادل لإطلاق النار بين مقاتلين ينتمون لحركة الشباب وقوات الأمن في قلب مقديشو.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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