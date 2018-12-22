مقتل 13 على الأقل في انفجار سيارتين ملغومتين في مقديشو

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 12:28 م

دخان يتصاعد عقب انفجار سيارة ملغومة في مقديشو في صورة مأخوذة من مقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت. صورة لرويترز تحظر إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف. عالجت رويترز الصورة لتحسين جودتها.

من عبدي شيخ

مقديشو (رويترز) - قالت الشرطة الصومالية يوم السبت إن 13 شخصا على الأقل قتلوا كما أصيب 17 آخرون في هجوم بسيارتين ملغومتين أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة المسؤولية عنه ووقع بالقرب من مقر إقامة الرئيس في العاصمة مقديشو.

ووقع الانفجار الثاني على مقربة من مكان الانفجار الأول. وأعلنت حركة الشباب، في تصريحات بثتها إذاعة الأندلس التابعة لها، مسؤوليتها عن الانفجارين وقالت إن الانفجار الثاني كان أيضا بسيارة ملغومة.

وقال الرائد بالشرطة محمد حسين لرويترز "ارتفع عدد القتلى إلى 13 شخصا بينهم مدنيون وجنود. أصيب 17 آخرون. الضحايا سقطوا في الانفجارين".

وقال صحفي بقناة يونيفرسال التلفزيونية المحلية إن من بين القتلى صحفيا وحارسين وسائقا يعملون بالقناة كانت سيارتهم تمر من نقطة التفتيش التي وقع بها الانفجار الأول.

وأضاف الصحفي عبدي عزيز إبراهيم الذي يعمل في القناة التلفزيونية لرويترز "قتل زميلي أويل ضاهر صلاد في الانفجار مع السائق وحارسين. قتلهم الانفجار الأول أثناء مرور سيارتهم. فليرحمهم الله".

كانت الشرطة قالت في وقت سابق إن السيارة الملغومة الأولى التي انفجرت في نقطة التفتيش قتلت خمسة أشخاص معظمهم جنود.

وقال شاهد من رويترز في موقع الانفجار الثاني إنه رأى جثتين على الأقل.

وقال شرطي آخر يدعى أحمد عبدي إن السيارة الملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش تبعد حوالي 400 متر عن مقر إقامة الرئيس.

وتنفذ حركة الشباب هجمات على نحو متكرر في مقديشو. ويسعى أعضاء الحركة للإطاحة بالحكومة المركزية وفرض حكم الحركة المبني على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وطُردت الحركة من مقديشو في عام 2011 لكنها تحتفظ بموطئ قدم في بعض المناطق. وقتلت الحركة آلاف الصوماليين ومئات المدنيين في أنحاء متفرقة من شرق أفريقيا خلال تمردها المستمر منذ عشر سنوات.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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