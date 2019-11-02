هذا المحتوى تم نشره يوم 02 نوفمبر, 2019 05:25 م

اسطنبول/بيروت (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام تركية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين يوم السبت إثر انفجار سيارة في سوق بمدينة تل أبيض السورية الواقعة على الحدود مع تركيا.

وتل أبيض إحدى مدينتين رئيسيتين على الحدود استهدفهما هجوم تركي عابر للحدود انطلق قبل أسابيع لانتزاع أراض من مسلحين أكراد في شمال سوريا.

وحملت الحكومة التركية وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني الذي ينشط في تركيا مسؤولية الانفجار الذي وصفته بأنه "مجرد من الإنسانية".

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء إن الانفجار نتج عن سيارة بمحملة بمتفجرات وأودى بحياة 13 شخصا في سوق بوسط تل أبيض.

وشهدت المدينة بعضا من أعنف المعارك منذ بدأت تركيا في الشهر الماضي توغلها العسكري في شمال شرق سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي ظلت متحالفة لسنوات مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الدفاع التركية على تويتر "نندد بهذا الهجوم المجرد من الإنسانية لإرهابيي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب المتعطشين للدماء الذين هاجموا المدنيين الأبرياء في تل أبيض بعد أن عادوا إلى ديارهم وأراضيهم نتيجة عملية نبع السلام" بحسب وصف تركيا لهجومها في شمال سوريا.

ولم يتسن بعد الوصول إلى متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب للتعقيب.

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية كما تعتبر أنقرة الوحدات منظمة إرهابية.

وقامت قوات تركية وروسية في عربات مدرعة بأول دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا يوم الجمعة بموجب اتفاق بين البلدين أرغم الوحدات على الانسحاب من المنطقة القريبة من الحدود التركية.

(تغطية صحفية جوناثان سبيسر وليزا بارينجتون - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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