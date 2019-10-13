هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 10:03 م

بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوما جويا تركيا على رتل سيارات في مدينة رأس العين السورية أسفر عن سقوط 14 قتيلا من بينهم خمسة مدنيين وإصابة عشرة آخرين يوم الأحد.

وأضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الهجوم أصاب تجمعا لمدنيين جاءوا من القامشلي إلى رأس العين تضامنا مع المدينة التي تستهدفها القوات التركية في هجومها على القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا.

وقالت مراسلة من محطة فرانس 2 إن عدة صحفيين أجانب كانوا مع رتل السيارات وقت تعرضه للقصف.

وأضافت ستيفاني بيريس على تويتر " سوريا. كنا في قافلة المدنيين الأكراد التي استهدفتها القوات التركية وحلفاؤها في رأس العين.

"فريقنا بخير ولكن بعض الزملاء قتلوا".وأظهرت مشاهد بثتها فرانس 2 للحادث صور مدنيين مختلطين بأفراد من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد كانوا في طريقهم لرأس العين.

ثم عرضت بعد ذلك مشاهد لأشخاص مذعورين غطت الدماء وجوههم وشاحنات مشتعلة بعد إصابة القافلة.

وقال بيان لقوات سوريا الديمقراطية إن "القوات الغازية" التركية استهدفت قافلة مدنية كانت تقل صحفيين من وسائل إعلام دولية أثناء توجهها لرأس العين يرافقها مقاتلوها "للتعبير عن رفضهم للغزو التركي".وأضافت أن الهجوم أسفر عن "قتل وإصابة عشرات المدنيين".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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