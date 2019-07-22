هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يوليو, 2019 01:30 م

عمال في موقع بناء بينما يتصاعد الدخان من موقع انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الاثنين. تصوير: فيصل عمر - رويترز.

مقديشو (رويترز) - قال مسؤولون طبيون إن 17 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 28 آخرون في انفجار قنبلة يوم الاثنين خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسعى لإسقاط الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال محمد يوسف مدير مستشفى المدينة في مقديشو إن المستشفى استقبل 17 جثة و28 مصابا بينهم 12 في حالة حرجة.

وقال فرح حسين، وهو صاحب متجر شاهد الهجوم، إن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار.

ويعاني الصومال من الحرب الأهلية منذ عام 1991.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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