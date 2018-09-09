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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 11:41 ص 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:41

جوبا (رويترز) - قال وزير الإعلام الإقليمي في جنوب السودان تابان أبل لرويترز إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم يوم الأحد عندما تحطمت طائرة صغيرة تنقل ركابا من مطار جوبا الدولي إلى مدينة ييرول.

وقال أبل لرويترز في اتصال هاتفي من ييرول "الطائرة تحطمت ولقي 17 شخصا حتفهم ولدينا ثلاثة ناجين". وكانت الطائرة تقل 22 شخصا وما زال اثنان في عداد المفقودين.

وقال الوزير إن أحد الناجين، وهو طبيب إيطالي يعمل مع منظمة غير حكومية، في حالة خطيرة ويخضع لجراحة في مستشفى في ييرول.

وتحطمت الطائرة قرب نهر وقال شاهد عيان في وقت سابق إن الجثث انتشلت من المياه.

وقال مصدر إن هناك ثلاثة أطفال بين ركاب الطائرة.

وأكد ديفيد سوبيك الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني في جنوب السودان التحطم وقال لرويترز إنه لا يعرف عدد القتلى حتى الآن.

ووقع عدد من حوادث تحطم الطائرات في السنوات القليلة الماضية في جنوب السودان الذي تمزقه الحرب.

وفي عام 2017 أصيب أربعة ركاب بعدما تسبب سوء الطقس في تحطم طائرة كانت تقلهم لدى هبوطها واشتعال النيران فيها.

وفي عام 2015 لقي عشرات الأشخاص حتفهم عندما تحطمت طائرة نقل روسية الصنع تقل ركابا بعد إقلاعها من مطار جوبا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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