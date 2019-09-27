هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2019 07:28 م

بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قالت القوات الأمريكية يوم الجمعة إنها قتلت 17 شخصا يشتبه بأنهم متشددون في ثالث ضربة جوية في أسبوع على جنوب ليبيا.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان إن الضربة الجوية التي نفذت يوم الثلاثاء استهدفت جنوب غرب ليبيا لكن البيان لم يحدد موقع الضربة بدقة. وقال سكان في مدينة سبها إنهم سمعوا دوي انفجار إلى الجنوب.

وكان الجيش الأمريكي قال في وقت سابق إن ضربتين جويتين منفصلتين تسببتا في مقتل 19 شخصا يشتبه بأنهم متشددون في جنوب ليبيا.

وتقهقر بعض متشددي تنظيم الدولة الإسلامية إلى الجنوب في الصحراء الليبية بعد فقدان التنظيم معقله بمدينة سرت الساحلية في نهاية عام 2016.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال الصراع الدائر بين فصائل متمركزة في شرق وغرب البلاد حول العاصمة طرابلس لحماية أنفسهم.

(تغطية صحفية أولف ليسينج وأيمن الورفلي - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك