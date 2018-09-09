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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 04:17 م 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:17

طائرة سقطت في ولاية البحيرات في جنوب السودان يوم الأحد. صورة لرويترز يحظر إعادة بيعها أو وضعها في الأرشيف.

جوبا (رويترز) - قال مسؤول إن ما لا يقل 19 شخصا لقوا حتفهم في جنوب السودان يوم الأحد عندما سقطت طائرة صغيرة تنقل ركابا من العاصمة جوبا إلى مدينة ييرول.

وقال تابان أبيل وزير الإعلام في ولاية البحيرات التي تتبعها ييرول إن الطائرة كانت تقل 22 شخصا حين غادرت مطار جوبا الدولي في الصباح.

وأبلغ رويترز قائلا "العدد (القتلى) وصل إلى 19"، مضيفا أن مواطنا أوغنديا وآخر إثيوبيا من بين الضحايا. وكان الوزير قال في وقت سابق إن شخصين ما زالا في عداد المفقودين.

وأضاف أن أحد الناجين، وهو طبيب إيطالي يعمل مع منظمة غير حكومية، حالته مستقرة وغادر إلى جوبا بعد خضوعه لجراحة في ييرول.

وسقطت الطائرة قرب نهر، وقال شاهد عيان في وقت سابق إن الجثث انتشلت من المياه.

وقال مصدر آخر إن هناك ثلاثة أطفال بين ركاب الطائرة.

وأكد ديفيد سوبيك الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني في جنوب السودان سقوط الطائرة وقال لرويترز إنه لا يعرف عدد القتلى حتى الآن.

ووقع عدد من حوادث الطائرات في السنوات القليلة الماضية في جنوب السودان الذي تمزقه الحرب.

ففي عام 2017 أصيب أربعة ركاب بعدما تسبب سوء الأحوال الجوية في سقوط طائرة كانت تقلهم لدى هبوطها واشتعال النيران فيها.

وفي 2015 لقي عشرات الأشخاص حتفهم عندما سقطت طائرة نقل روسية الصنع تقل ركابا بعد إقلاعها من مطار جوبا.

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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