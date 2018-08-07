مقتل 2 على الأقل من نشطاء حماس في قصف إسرائيلي بغزة
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دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة. صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
غزة (رويترز) - قال الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومسؤولون بقطاع الصحة إن دبابة إسرائيلية قصفت موقعا لحماس في قطاع غزة يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل من النشطاء.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد بعد أن أطلق نشطاء النار مستهدفين قواته مضيفا "استهدفت دبابة تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية المكان الذي أُطلقت منه النيران".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
رويترز