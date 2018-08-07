مقتل 2 على الأقل من نشطاء حماس في قصف إسرائيلي بغزة

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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 09:52 ص 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:52

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة. صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)