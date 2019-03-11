هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 09:35 م

مقاتلون من أنصار الحوثي في صنعاء في صورة بتاريخ 28 فبراير شباط 2019. تصوير: محمد السياغي - رويترز.

دبي (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام سعودية وأخرى تابعة لجماعة الحوثي أن 20 مدنيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في قرية بشمال اليمن، وذلك في هجوم تبادل الطرفان فيه اللوم.

وأفاد تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين بأن 23 مدنيا قتلوا في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية على مديرية كشر.

وقال تلفزيون العربية إن الحوثيين أعدموا عددا من أفراد قبائل حجور الذين بدأوا انتفاضة ضد الحوثيين.

ونقل التلفزيون عن مصادر لم يكشف عنها قولها إن 20 امرأة وطفلا من عائلتين قد قتلوا.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من التقريرين. ولم يوضح الطرفان متى وقع الهجوم.

وأودت حرب اليمن بحياة عشرات الآلاف، وشردت أكثر من مليوني شخص، ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

وسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014 قائلين إنهم يخوضون ثورة ضد ساسة فاسدين وقوى خليجية تابعة للغرب.

وفي العام التالي، تدخل التحالف بقيادة السعودية في الحرب في محاولة لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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