مقتل 22 تلميذا على الأقل في غرق مركب بشمال السودان
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القاهرة (رويترز) - قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن 22 تلميذا على الأقل لقوا حتفهم يوم الأربعاء عندما غرق مركب كان يقل أكثر من 40 شخصا أثناء عبوره نهر النيل في شمال السودان.
وأضافت أنه "لم يتم العثور على جثث الغرقى حتى الآن" فيما توجهت قوات من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات البحث عن الركاب المفقودين.
وأضافت الوكالة أن امرأة تعمل في مستشفى لقيت حتفها في الحادث.
وقالت إن الحادث وقع نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع شدة التيار بينما كان التلاميذ في طريقهم لمدارس التعليم الأساسي في كبنة وهي قرية صغيرة بشمال السودان.
وعرفت الوكالة المرأة التي غرقت في الحادث بأنها مسؤولة للإحصاء بمستشفى كبنة.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز