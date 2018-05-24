مقتل 4 على الأقل وإصابة 15 في تفجير انتحاري ببغداد
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امرأة تسير في موقع هجوم انتحاري في بغداد في صورة التقطت يوم الخميس. تصوير: ثائر السوداني - رويترز.(reuters_tickers)
من راية الجلبي
بغداد (رويترز) - قال متحدث عسكري لرويترز إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 في هجوم انتحاري في العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس.
ووقع الانفجار في منطقة الشعلة ذات الأغلبية الشيعية بشمال غرب بغداد.
وجاء في بيان لمركز الإعلام الأمني أن المهاجم فجر سترة ناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عند مدخل متنزه الصقلاوية مما أسفر عن مقتل وإصابة "عدد من المواطنين".
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشرته وكالة أعماق للأنباء. وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 19 شخصا.
وأعلن العراق النصر على التنظيم المتشدد في ديسمبر كانون الأول 2017. ورغم هزيمة التنظيم إلى حد كبير فإنه مازال يشن هجمات متفرقة ويدير خلايا محدودة في البلاد خاصة في الشمال وحول مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية.
وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن هجمات سابقة على قوات الأمن وأماكن عامة في مناطق ذات أغلبية شيعية. وأعلن التنظيم هذا الشهر مسؤوليته عن هجوم بالأسلحة في الطارمية التي تبعد مسافة 25 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز