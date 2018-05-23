مقتل 4 وإصابة 15 في هجوم انتحاري ببغداد
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القاهرة (رويترز) - قال متحدث عسكري لرويترز إن أربعة أشخاص قتلوا و15 أصيبوا في هجوم انتحاري في العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس.
ووقع الانفجار في منطقة الشعلة ذات الأغلبية الشيعية بشمال غرب بغداد.
وجاء في بيان لمركز الإعلام الأمني أن المهاجم فجر حزاما ناسفا بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عند مدخل متنزه الصقلاوية مما أسفر عن مقتل وإصابة "عدد من المواطنين".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكنه يحمل بصمات تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلن العراق النصر على التنظيم المتشدد في ديسمبر كانون الأول 2017. ورغم هزيمة التنظيم إلى حد كبير فإنه مازال يشن هجمات متفرقة ويدير خلايا محدودة في البلاد خاصة في الشمال وحول مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية.
وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن هجمات سابقة على قوات الأمن وأماكن عامة في مناطق ذات أغلبية شيعية. وأعلن التنظيم هذا الشهر مسؤوليته عن هجوم بالأسلحة في الطارمية التي تبعد مسافة 25 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
رويترز