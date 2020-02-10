هذا المحتوى تم نشره يوم 10 فبراير, 2020 04:26 م

من أورهان كوسكون

أنقرة (رويترز) - قالت وزارة الدفاع التركية إن قوات الحكومة السورية قتلت خمسة جنود أتراك في شمال غرب سوريا يوم الاثنين، وذلك بعد أن نشرت تركيا آلاف الجنود هناك لوقف هجوم لقوات الحكومة أسفر عن نزوح نصف مليون شخص.

واستهدف الهجوم قاعدة عسكرية تركية جديدة في منطقة تفتناز بمحافظة إدلب بعد أسبوع من مقتل ثمانية جنود أتراك في قصف للجيش السوري.

وتعد هاتان الواقعتان من أخطر المواجهات المباشرة بين القوات التركية والسورية خلال الصراع الممتد منذ ما يقرب من تسع سنوات في سوريا حيث تدعم أنقرة معارضين كانوا يوما يأملون في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت تركيا إنها ردت على الهجوم الأحدث.

وقالت وزارة الدفاع التركية "استهدفت على الفور وبكثافة أهداف محددة في المنطقة ... وتحقق الرد اللازم. جرى تدمير الأهداف ولم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى".

وقال قائد في المعارضة المدعومة من تركيا إن مقاتليها بدأوا عملية عسكرية يوم الاثنين ضد الجيش السوري بالقرب من مدينة سراقب الواقعة جنوبي تفتناز بمساعدة المدفعية التركية.

وأرسلت أنقرة تعزيزات كبيرة إلى منطقة إدلب حيث يوجد جنود أتراك بالفعل في 12 نقطة مراقبة عسكرية بموجب اتفاق أبرمته مع روسيا وإيران بهدف تخفيف حدة القتال حول إدلب آخر معقل كبير للمعارضة السورية.

وتحاصر قوات الحكومة السورية حاليا عددا من نقاط المراقبة تلك لكن تركيا أرسلت إلى المنطقة نحو خمسة آلاف جندي وأرتالا من المركبات العسكرية عبر الحدود تحمل دبابات وعربات مدرعة لنقل الأفراد وأجهزة رادار بهدف تعزيز وجودها.

وقال المنشق العسكري السوري أحمد رحال إن ما يلفت النظر حول التعزيزات التركية هو حجمها وطبيعة الأسلحة، معبرا عن اندهاشه من وصول كل هذه التعزيزات في غضون أسبوع واحد.

وتزامنا مع تصاعد حدة الصراع في إدلب، التقى مسؤولون أتراك وروس في أنقرة لإجراء محادثات. وتدعم كل من الدولتين طرفا من الطرفين المتحاربين في سوريا حيث ساعد تدخل موسكو العسكري في عام 2015 في ترجيح كفة الحرب لصالح الأسد.

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن الوفود أجرت مناقشات استمرت لساعتين في ثاني اجتماع لها خلال ثلاثة أيام، دون توفير تفاصيل عن نتائج جلسة يوم الاثنين.

وتقول روسيا والحكومة السورية إنهما تقاتلان الإرهابيين في إدلب التي يسيطر عليها إلى حد كبير مسلحون متشددون.

وتقول تركيا، التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري، إن هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب تسبب في نشوب أزمة إنسانية جديدة. وتؤكد أنقرة عدم قدرتها على استيعاب المزيد من اللاجئين وطالبت دمشق بالانسحاب في إدلب بحلول نهاية الشهر الجاري وإلا واجهت تحركا تركيا.

(شارك في التغطية خليل العشاوي من أعزاز في سوريا - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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