مقتل 5 وإصابة 22 في هجوم صاروخي للحوثيين على مدينة مأرب باليمن
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الرياض (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) يوم الثلاثاء أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 22 جراء إطلاق حركة الحوثيين اليمنية صاروخا على مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.
وقالت سبأ "استشهد خمسة أشخاص وأصيب 22 آخرون من المدنيين منهم ثلاثة جرحى حالتهم خطرة بصاروخ كاتيوشا أطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية قبل فجر اليوم الثلاثاء على سوق شعبي يكتظ بالمتسوقين وسط مدينة مأرب".
وتخوض حكومة هادي، التي يساندها تحالف تقوده السعودية، قتالا ضد حركة الحوثي منذ 2015 في حرب دفعت البلاد إلى شفا المجاعة.
وتقول الأمم المتحدة إن عشرة آلاف شخص لقوا حتفهم في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات وإن ثلاثة من كل أربعة يمنيين بحاجة للإغاثة الإنسانية. ويبلغ عدد سكان اليمن 22 مليون نسمة.
(شارك في التغطية محمد شريف من القاهرة ومحمد غباري من اليمن - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)
رويترز