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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 11:37 ص 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:37

أجهزة الطوارئ تعمل في موقع انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الأحد. صورة حصلت عليها من مواقع التواصل الاجتماعي ويحظر إعادة بيعها أو حفظها في الأرشيف

مقديشو (رويترز) - قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص عندما استهدف هجوم انتحاري بسيارة ملغومة مكتبا حكوميا في العاصمة مقديشو يوم الأحد مما أسفر عن تدمير المبنى ومدرسة في الجهة المقابلة.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم على مكتب مديرية هولوداغ الذي أطاح أيضا بسقف مسجد وألحق أضرارا بمبان قريبة.

وقال ضابط بالشرطة يدعى محمد حسين إن ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم جنود ومدنيون والمفجر الانتحاري، قتلوا وأصيب عشرات.

وكانت المدرسة مفتوحة لكن وقت وقوع الانفجار كان معظم الطلاب في فترة راحة بعيدا عن المبنى.

وأبلغ مدير خدمة الإسعاف رويترز في وقت سابق بأن ما لا يقل عن 14 شخصا أصيبوا بينهم ستة أطفال.

ورأي مراسل من رويترز في المكان يدا بشرية وبقع دماء وسط الأنقاض بينما كان الناس يبحثون عن ناجين.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لدى الشباب إن الحركة نفذت الهجوم.

وأضاف "نقف وراء الهجوم الانتحاري. استهدفنا مكتب المديرية الذي كانوا مجتمعين فيه. قتلنا عشرة أشخاص حتى الآن وسنكشف عن التفاصيل لاحقا".

ويعانى الصومال من العنف وانعدام القانون منذ عام 1991.

وتقاتل حركة الشباب الصومالية الإسلامية للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب والتي تحميها قوات حفظ السلام المفوضة من الاتحاد الأفريقي.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز