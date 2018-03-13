مقتل 7 أشخاص في تفجير سيارة ملغومة عند مطبخ ميداني عسكري في عدن
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حطام ناجم عن تفجير سيارة ملغومة استهدفت مطبخا ميدانيا عسكريا في عدن يوم الثلاثاء. تصوير: فواز سلمان - رويترز(reuters_tickers)
عدن (رويترز) - قال مسعفون إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون يوم الثلاثاء عندما انفجرت سيارة ملغومة في مطبخ ميداني عسكري في عدن يستخدم لإعداد وجبات للقوات اليمنية التي تدربها وتدعمها الإمارات.
وأضافوا أن أحد القتلى صبي كان يمشي في الشارع عندما وقع الانفجار.
وقال شهود عيان إن الانفجار نجم عن سيارة ملغومة قادها انتحاري على ما يبدو نحو المطبخ الميداني الواقع في منطقة الدرين بشمال عدن.
وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية التنظيم عن الهجوم.
وهذا هو ثاني هجوم يستهدف قوات الأمن في المدينة التي يبرز فيها نفوذ قوات إماراتية من التحالف بقيادة السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015.
وأعلنت الدولة الإسلامية في الشهر الماضي مسؤوليتها عن هجوم استهدف مقر وحدة لمكافحة الإرهاب في عدن أسفر عن مقتل 14 على الأقل منهم منفذو الهجوم.
وأحدثت قوة الانفجار تلفيات في متاجر وسيارات قريبة.
وانضم التحالف الذي تقوده السعودية إلى النزاع اليمني في مارس آذار عام 2015 بعدما تقدمت جماعة الحوثي التي تدعمها إيران صوب عدن لتجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا على التوجه إلى السعودية.
وفي الشهر الماضي انتزعت قوات يمنية جنوبية تدعمها الإمارات السيطرة على عدن من القوات الموالية لهادي بعد قتال دام أياما وانتهى بهدنة توسطت فيها السعودية والإمارات.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
رويترز