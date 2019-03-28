هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 12:34 م

مقديشو (رويترز) - قالت الشرطة الصومالية إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار سيارة ملغومة أمام فندق ومطعم في العاصمة مقديشو يوم الخميس.

وتسبب الانفجار الضخم الذي وقع بعد الظهر على طريق مزدحم في مقديشو في تصاعد سحابة ضخمة من الدخان وتدمير مطعمين وسيارات كانت متوقفة في المنطقة. وقال شاهد من رويترز في الموقع إنه أحصى ست جثث.

وقال رائد الشرطة محمد حسين لرويترز "حتى الآن نعرف أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب 12 آخرون".

وأضاف "أسفر الانفجار عن تدمير مطعم ومقتل العديد ممن كانوا داخل المطعم وخارجه. عدد القتلى قد يرتفع".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وكانت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة استهدفت نفس الفندق في السابق والذي يقع على طريق مكة المكرمة المزدحم.

وكان 15 شخصا قُتلوا يوم السبت في انفجارين وتبادل لإطلاق النار بين مقاتلين ينتمون لحركة الشباب وقوات الأمن في قلب مقديشو.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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