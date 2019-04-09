هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 04:03 م

عمان (رويترز) - قال مصدر أمني في شمال سوريا إن قنبلة انفجرت في مدينة الرقة السورية مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص يوم الثلاثاء بينهم أربعة أفراد من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن الانفجار تسبب أيضا في مقتل أربعة مدنيين وإصابة ثلاثة من قوة الأمن الداخلي التي يقودها الأكراد والمعروفة باسم الأسايش.

وقال شهود إن أشخاصا بينهم أفراد من قوات سوريا الديمقراطية تجمعوا في الموقع بعد انفجار أول، أعقبه انفجار أشد تسبب في سقوط القتلى والجرحى.

وقال شاهد مصاب نقل إلى المستشفى في تصريح لرويترز "سمعت صوت انفجار قوي وأناسا يجرون ورأيت... أشلاء بشرية".

وشهدت المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وأغلبها إلى الشرق من نهر الفرات، زيادة مطردة في الهجمات.

وحذرت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، من أن تنظيم الدولة الإسلامية سيكثف أنشطته على غرار حرب العصابات بعد هزيمته في آخر جيب له في سوريا الشهر الماضي.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير‭ ‬أحمد صبحي خليفة)

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