هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 10:46 ص

عمان (رويترز) - قال شهود ومسعف إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا يوم الخميس في انفجار سيارة ملغومة في سوق مزدحمة في مدينة عفرين بشمال غرب سوريا الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة مدعومة من تركيا.

وقالوا إن الانفجار أصاب 30 شخصا على الأقل بجروح.

وانتزع الجيش التركي بمساعدة حلفائه من مقاتلي المعارضة السورية مدينة عفرين التي تقطنها أغلبية كردية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية في هجوم كبير في مارس آذار 2018.

وأقامت القوات التركية منذ ذلك الحين منطقة عازلة داخل شمال سوريا تمتد على أغلب الشريط الحدودي.

وأظهرت تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا بالغة لحقت بمنطقة السوق واندلاع حرائق. ولم تتحقق رويترز على الفور من صحة التسجيلات.

وكثيرا ما تستهدف هجمات مماثلة بسيارات ملغومة مناطق مدنية مزدحمة في البلدات التي تقطنها أغلبية عربية قرب الحدود مع تركيا والواقعة تحت سيطرة قوات مدعومة من تركيا.

ويلقي سكان ومعارضون في شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة اللوم في هذه الهجمات على وحدات حماية الشعب الكردية.

وتقول القوات التي يقودها أكراد إنها تشن حرب عصابات على القوات التركية لكنها تنفى استهداف مدنيين.

وشنت القوات التركية هجوما داخل سوريا هذا الشهر بهدف إقامة منطقة آمنة في منطقة الحدود شرقي نهر الفرات التي تقطنها أغلبية عربية وتسيطر عليها قوات يقودها أكراد. وأخرجت القوات الكردية من أجزاء من الشريط الحدودي.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك