هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 12:01 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:01

من كمال عياش

الفلوجة (العراق) (رويترز) - قال أحمد المحلاوي قائمقام قضاء القائم يوم الأربعاء إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 12 في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش أمنية في غرب العراق.

وأضاف المحلاوي لرويترز أن المهاجم صدم نقطة تفتيش كان بها أفراد من الجيش ومن فصائل مسلحة شيعية بسيارة ملغومة.

وتابع قائلا إن خمسة من الفصائل المسلحة وثلاثة مدنيين قتلوا وإن بعض المصابين في حالة حرجة. وقال الجيش العراقي إن العدد الأولي للقتلى سبعة.

وقال الجيش في بيان إن قوات الأمن بقضاء القائم "تلاحظ عجلة (سيارة) نوع كيا مشتبه بها وتقوم بإطلاق النار عليها حيث تبين أنها مفخخة ويقودها إرهابي انتحاري مما أدى الى انفجارها".

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن "استشهاد سبعة أشخاص بينهم أربعة من منتسبي القوات الأمنية وثلاثة مدنيين".

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم وقال إنه أدى لمقتل 28 شخصا، مخالفا بذلك الحصيلة الرسمية للقتلى.

وأعلن العراق النصر على التنظيم في ديسمبر كانون الأول وطرده من جميع المناطق الواقعة تحت سيطرته بعد انهيار "الخلافة"، التي كان أعلنها وتضم أيضا أجزاء من سوريا، في عام 2017.

واستعادت قوات الأمن في نوفمبر تشرين الثاني السيطرة على قضاء القائم، الواقع على بعد 300 كيلومتر غربي العاصمة بغداد في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية على الحدود مع سوريا. وكان القضاء أحد آخر المناطق المتبقية تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

ومنذ ذلك الوقت يشن مقاتلو التنظيم حملة خطف وقتل.

(شارك في التغطية عمر فهمي من القاهرة - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز