هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مارس, 2020 08:29 م

فلسطينيون يسيرون في موقع الحريق الذي وقع في سوق بقطاع غزة يوم الخميس. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى-رويترز.

غزة (رويترز) - قال مسؤولون في قطاع الصحة إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب 60 آخرون يوم الخميس عندما امتد حريق في مخبز إلى سوق مكتظة في مخيم للاجئين بقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ستة أطفال بين القتلى وإن 14 مصابا في حالة حرجة.

وقال شهود إنهم سمعوا انفجارا مصدره المخبز في مخيم النصيرات في وسط القطاع قبل أن يجتاح حريق المخبز وينتشر سريعا للمتاجر المجاورة والمصانع والسيارات المتوقفة في الشارع.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحريق ناجم عن تسرب للغاز داخل أحد المخابز مما تسبب في انفجار عدد من اسطوانات غاز الطهي.

وهرع عدد كبير من المدنيين لمساعدة رجال الإطفاء على إخماد ألسنة اللهب. وكان الدخان المتصاعد من مخيم اللاجئين مرئيا من على بعد أميال.

وقال محمد محمود (38 عاما) إن رجال الإطفال تمكنوا بالتعاون مع الأهالي من إخماد الحريق في النهاية بعد أكثر من ثلاث ساعات.

وقالت السلطات في غزة إنها ستقدم مساعدات مالية للمصابين وأسر القتلى.

(تغطية صحفية نضال المغربي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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