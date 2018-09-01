مقيم وتلفزيون: سماع دوي انفجارات في محيط مطار المزة العسكري قرب دمشق
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بيروت (رويترز) - قال مقيم في دمشق وقناة تلفزيونية لبنانية إن أصوات انفجارات سمعت في محيط مطار المزة العسكري قرب العاصمة السورية في وقت مبكر يوم الأحد (بالتوقيت المحلي).
وسبق أن اتهمت سوريا إسرائيل باستهداف المطار الأمر الذي لم تؤكده إسرائيل رغم أنها أقرت في السابق بتنفيذ ضربات جوية في سوريا.
(تغطية صحفية أنجوس مكدوال ومحمد الشريف - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
رويترز