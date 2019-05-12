هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 01:43 م

دبي (رويترز) - نفى بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات نُشر على تويتر صحة تقارير إعلامية عن وقوع انفجارات في ميناء الفجيرة.

ولم يذكر البيان المنافذ الإعلامية التي نشرت التقارير لكن موقع برس تي.في الإيراني نقل عن قناة الميادين اللبنانية قولها إن سبع ناقلات نفط تعرضت لهجوم في الميناء.

وقال البيان "المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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