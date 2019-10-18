هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 02:34 م

من ستيفاني نيبيهاي

جنيف (رويترز) - طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر يوم الجمعة بالإفراج عن مدون بارز، ومحام، وصحفية تردد أنهم واجهوا معاملة سيئة بعد احتجازهم مع نحو ألفي شخص منذ احتجاجات بالشوارع وقعت قبل شهر.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين بوزارة الداخلية للتعقيب. وقال مكتب النائب العام في أواخر سبتمبر أيلول إنه استجوب عددا لا يتجاوز ألف مشتبه به شاركوا في المظاهرات.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جنيف "للأسف مثل هذه الاعتقالات مستمرة وشملت عددا من شخصيات المجتمع المدني المعروفين والمحترمين".

وشهدت القاهرة ومدن أخرى احتجاجات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب دعوة على الإنترنت للاحتجاج ضد مزاعم فساد.

ونفذ السيسي، الذي جاء للسلطة بعدما قاد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي من الحكم عندما كان قائدا للجيش في عام 2013، حملة صارمة وموسعة على المعارضة شملت جماعات ليبرالية وإسلامية وصفتها جماعات حقوقية بأنها الأشد في تاريخ مصر الحديث.

وقالت المتحدثة إن أفراد أمن يرتدون ملابس مدنية ألقوا القبض على الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح في القاهرة يوم 12 أكتوبر تشرين الأول وتردد أنها ضُربت بعدما رفضت فتح هاتفها المحمول مضيفة أنها دخلت في إضراب عن الطعام.

وأضافت أن المدون ومهندس البرمجيات علاء عبد الفتاح، الذي أفرج عنه في مارس آذار بعدما قضى عقوبة السجن خمسة أعوام بعد إدانته بالتظاهر بدون تصريح، قد اعتقل مجددا يوم 29 سبتمبر أيلول. وقالت شامداساني إن محاميه محمد الباقر اعتقل في نفس اليوم خلال حضوره الاستجواب.

وأوضحت المتحدثة أن حراسا ضربوا عبد الفتاح على ظهره وعنقه خلال إجباره على السير في ممر بملابسه الداخلية بينما تعرض الباقر لإيذاء بدني ولفظي وحُرم من المياه والمساعدة الطبية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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